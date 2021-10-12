أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون مساء الاثنين، أمسية شعرية وفنية شارك فيها كل من الشاعرين جمال حرب واحمد الريماوي وفنان الزجل الشعبي احمد سميك وادار الامسية الشاعر والروائي مصطفى القرنة.



وقال رئيس المنتدى محمود الصالح إن عودة الانشطة الثقافية ومنها الامسيات الشعرية بعد توقف طويل بسبب ظروف جائحة كورونا وما فرضته علينا من تباعد واغلاقات أمر غاية في الاهمية، مؤكدا استمرار هذه الانشطة التي يتبناها المنتدى لدعم الحركة الثقافية في مدينة الرصيفة دعما للمثقفين والمبدعين من ابناء المدينة.

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