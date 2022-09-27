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الثلاثاء، 27-09-2022 02:58 م

أمسية شعرية في إربد

مركز-إربد-الثقافي


الوكيل الاخباري- نظم منتدى نايف أبوعبيد الثقافي في إربد، مساء أمس، أمسية شعرية قدمها الشاعران محمود مدالجة وأحمد التلاوي بمصاحبة عازف العود كمال ضراغمة، بحضور رئيس تجمع المتقاعدين العسكريين في المحافظة، العميد المتقاعد محمد المناجرة.

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وقرأ الشعراء عددا من قصائدهم الشعرية كما قدم عازف العود الفنان ضراغمة باقة من الأغاني الأندلسية ممزوجة بعتق الأغنية القديمة.


وفي فعالية أخرى، نظم مركز شابات جديتا التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان الغذاء الصحي وأثره على الجسم، بحضور 20 مشاركة من أعضاء المركز.


و تحدثت المدربة رحمة كساسبة عن الهرم الغذائي الصحي،و أهمية اتباع النظام الغذائي المتوازن اليومي،متطرقة الى نسب العناصر التي يجب تناولها يوميا في الغذاء للحصول على جسم رياضي صحي وسليم.


و حذرت كساسبة من خطورة الإكثار من تناول السكريات والدهنيات وملح الطعام لتداعياتها السلبية على صحة الجسم.

 

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