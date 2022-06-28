أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، مساء امس الاثنين، أمسية شعرية، بعنوان كلمات فوق السطور، وذلك ضمن نشاطات المنتدى بمناسبة اعلان مدينة الرصيفة مدينة للثقافة الاردنية 2022.

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واقيمت الأمسية التي ادارها محمود الحاج، في قاعة بلدية الرصيفة، وشارك فيها عدد من الشعراء من ابناء المدينة.



وتحدث رئيس المنتدى حول سلسلة الانشطة الثقافية التي نظمها المنتدى خلال الفترة الماضية بمناسبة الاعياد الوطنية، وعن خطة العمل المقبلة، التي ستشهد اقامة نشاطات عديدة ومتنوعة تثري الحركة الثقافية في المدينة، وتركز على الشباب والمواهب الجديدة في الأدب والثقافة، داعيا اهالي الرصيفة لدعم الانشطة والمشاركة فيها لتعزيز الحركة الثقافية وتشجيع المثقفين والشعراء.



وقدم الشاعر حسن منصور مجموعة من القصائد منها القوافل، وحلم مستحيل، والمصير، فيما قدم الشاعر رشاد رداد قصائد: شفتاك، والطير، ولا تسألني.



وشارك الفنان محمد العربي بمجموعة من الاغاني الشعبية والوطنية .