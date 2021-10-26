أمسية شعرية في منتدى الرصيفة للثقافة والفنون

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية في قاعة حزب الوسط الاسلامي، بلواء الرصيفة، ضمن النشاطات الثقافية التي أطلقها المنتدى خلال هذا الشهر؛ بهدف إعادة الآلق للحركة الثقافية في اللواء، شارك فيها الشاعران محمد ديب وخالد الهندي وأدار الأمسية محمود الحاج.



وقال رئيس المنتدى، محمود الصالح، إن أمسية اليوم تأتي استكمالا لعدد من الأمسيات الشعرية والأدبية والفنية التي يقيمها المنتدى بعد عودة الأنشطة الثقافية والسماح بعقدها بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا التي كانت صعبة على الجميع وأثرت سلبيا على الحركة الثقافية في لواء الرصيفة وأبعدتنا عن لقاء جمهورنا الذواق للأدب والثقافة.

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