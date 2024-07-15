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الإثنين، 15-07-2024 11:57 م

أمسية شعرية وطنية في منتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتعاون مع جمعية الزرقاء للتراث والثقافة، اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية منوعة ضمن الأنشطة الثقافية المشتركة التي يقيمها المنتدى احتفالا بالمناسبات الوطنية ودعما للمقاومة الشعبية الفلسطينية في قطاع غزة.

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وحضر الأمسية التي أقيمت في مدينة الرصيفة وأدارها محمود الحاج، عدد كبير من أبناء المدينة المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.


واستهل رئيس المنتدى محمود الصالح الأمسية بكلمة تحدث فيها حول أهمية التشاركية في العمل والحراك الثقافي على مستوى المحافظة والوطن لتشكيل حالة ثقافية قوية ومؤثرة توصل الرسالة السامية للعمل الثقافي على مختلف أشكاله لدعم قضايانا الوطنية والقومية. بدوره، أثنى رئيس جمعية الزرقاء عقل قدح على المنتج الثقافي والأدبي الذي يقدمه أبناء الوطن في دعم أشقائهم الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يشكله هذا الحراك من دعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات والأصعدة لتبقى كلمة الحق عليا.


وشارك في الأمسية الشاعر العراقي سعد يوسف بمجموعة من القصائد الوطنية والثورية ومنها: قاوم، المقنع، سجناء فلسطين، يا هو الوقف الدبابة، باللي تسأل علي، أبو عدي.


بدوره، قرأ الشاعر والكاتب عقل تيسير قدح مجموعة من القصائد والنصوص ومنها: ثوب أمي، اردن أرض العزم، الزرقاء حطم قيدك، يا عدو الله أقبل، صامدون، زهرة الشعراء، قصة تروى.


وقدم الفنان جمعة العطاونة مجموعة من الأغاني الوطنية والثورية التي تغنت بالنضال الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال.

 




 

 


 

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