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الإثنين، 14-02-2022 10:19 م

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية في قاعة حزب الوسط الاسلامي في مدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء شارك فيها كل من الشاعرين موسى الكسواني ويوسف الفسفوس والفنانين شكري غيث وأحمد المشني وزيد برهم وعصام الغول.

وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول خطة ادارة المنتدى خلال العام الحالي لتفعيل النشاطات الثقافية المتنوعة وتجديدها بشكل مستمر لإثراء الحركة الثقافية في اللواء بمشاركة مختلف أطياف العمل الأدبي والفني والمواهب الشابة والتي تعتبر أحد اهم اهداف المنتدى لإتاحة الفرصة امامها لتقديمها للجمهور وتشجيعها على الانتاج الأدبي.

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