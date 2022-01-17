أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرصيفة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، أمسية شعرية وفنية في قاعة حزب الوسط الاسلامي بمدينة الرصيفة بمحافظة الزرقاء ضمن نشاطات المنتدى لهذا العام شارك فيها كل من الشعراء محمد الأغوات واسراء حيدر، إضافة للفنانين محمد الغزاوي وابراهيم ابو الكاز.



وقال رئيس المنتدى محمود الصالح، خلال الأمسية التي أدراها عضو المنتدى محمد الحاج، إن هذه الامسية الجديدة في بداية هذا العام، تؤكد استمرارية عمل المنتدى على نهجه الدائم بدعم الشعراء والفنانين في مدينة الرصيفة اثراء للحركة الثقافية ولفتح السبل للمواهب الفنية في المدينة لتقديم ابداعاتها الفنية في جميع المجالات.

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