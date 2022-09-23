أمسية غنائية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

الوكيل الإخباري - استضافت مدينة مأدبا على ساحة مركز الزوار المطرب رامي الخالد وفرقة غزلان الرمثا للفنون الشعبية وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

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وقدم المطرب الخالد مجموعة من أغانيه الوطنية والشعبية التراثية التي ترافقت مع استعراض الفرقة الشعبية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



كما شارك بالأمسية الغنائية المطرب يحيى الصويص وقدم مجموعة من أغانيه الوطنية والتراثية.



وبين مدير سياحة مأدبا وائل جعنيني أن الفعاليات الإحتفالية المتنوعة بمأدبا عاصمة السياحة العربية ستتواصل حتى نهاية العام الحالي 2022.



وتقام هذه الفعاليات ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022 وذلك بدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.