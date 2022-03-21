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الإثنين، 21-03-2022 11:03 م

أمسية فنية بمناسبة عيد الأم ومعركة الكرامة في منتدى الرصيفة

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية فنية احتفالا بعيد الأم والذكرى 54 لمعركة الكرامة في قاعة حزب الوسط الإسلامي بمدينة الرصيفة.

واستذكر في بداية الأمسية رئيس المنتدى محمود الصالح الظروف التي جاءت فيها معركة الكرامة واستبسال الجيش العربي في الدفاع عن الاردن وفلسطين، داعياً إلى استنهاض الهمم من هذه الذكرى العظيمة لجيشنا الباسل والاستفادة منها في تعليم أبنائنا حب الوطن والفخر بقيادته الحكيمة.

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