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الإثنين، 30-08-2021 10:53 م

أمسية فنية بمناسبة مئوية الدولة في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - نظّم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، أمسية فنية وطنية احتفالا بمئوية الدولة الأردنية وتمجيدا للتراث والفن في الأردن.

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وشارك في الأمسية الفنان رؤوف الكيلاني والعازف محمد الكيلاني اللذان قدما وصلات غنائية طربية من التراث الأردني العريق.


وقال مدير منتدى الرصيفة للثقافة والفنون محمود الصالح، إن المنتدى يركز على تقديم الفن الأردني القديم والجديد ليبقى في ذاكرة الأجيال ويثري تجربتهم الفنية ويغني ذوقهم العام في هذا اللون من الغناء النابع من تراث الأردن المجيد.


وأكد ضرورة المحافظة على هذا اللون من الغناء التراثي الأصيل لما يمثله من موروث حضاري يحكي قصة الأردن والانسان الأردني بكل حالاته. ودعا الصالح جميع المهتمين بالثقافة والفنون خاصة في محافظة الزرقاء، الى التركيز على الموروث الثقافي الأردني في كل مناسبة لتعظيم انتاج الأجيال السابقة وإثراء تجارب الجيل الجديد ليبقى متصل بتاريخه العريق وإرثه الحضاري.

 

بترا 

 

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