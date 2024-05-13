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الإثنين، 13-05-2024 01:32 م

أمسية في نادي أسرة القلم الثقافي حول العروبة والإسلام

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الوكيل الإخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الأحد، أمسية بعنوان "العروبة والإسلام"، بحضور جمع من الكتاب والناشطين والمهتمين.

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وتحدث خلال الأمسية، التي أدارها عضو الهيئة العامة للنادي مروان ضمرة، رئيس جمعية النقاد الأردنيين الدكتور زهير توفيق، عن المرتكزات التاريخية التي لا يمكن إغفالها في التأسيس للعلاقة المعرفية التي تربط بين مفهومي العروبة والإسلام.


وتطرق الدكتور زهير في حديثه إلى تطور السؤال حول العروبة والتغيرات التي أعادت تشكيلها واستفزازها، إما حزبيًا أو سياسيًا أو فكريًا، نتيجة للتحولات والانفتاح على خطاب الآخر، لافتًا إلى أن سؤال العروبة هو ذاته سؤال الهوية.


وتخلل الأمسية، عدد من المداخلات ونقاش وحوار، حيث أجاب الدكتور توفيق على جميع الأسئلة والاستفسارات.

 




 

 


 

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