أمسية للشاعرة ثراء يوسف في منتدى البيت العربي الثقافي

الوكيل الإخباري - أقام منتدى البيت العربي الثقافي مساء الثلاثاء الماضي، الأمسية الشعرية العشرون من لقاءات شعراء وشاعرات منتدى البيت العربي للشاعرة ثراء يوسف التي قرأت وحلقت مع قصائدها في عوالم الشعر والإبداع ومما ألقت قصيدة بعنوان :

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((( صباحٌ مُختلِفٌ )))

صباحُكَ مِسْكٌ بِشَوقٍ تَعطَّرْ

علا وَجهَ وَردٍ، تَعالى، تَقَطَّرْ

.

أذابَ الجَليدَ بِحُبٍّ تَمادى

دَنا وجَنتَيَّ فَذَوَّبَ أكثَرْ

.

صباحُكَ صَومٌ عَنِ الآخرينَ

على راحَتَيكَ صَباحيَ أفطَرْ

.

وعانَقَ ليلًا قليلَ العَطايا

بِشَربَةِ عِشقٍ وبَوحٍ تَسَحَّرْ

.

فها فَجرُ شِعرٍ لِطَيفٍ يُناجي

أعَدَّ البُحورَ وحَرْفَهُ فَجَّرْ

.

تَصاعَدَ سِحرًا، تَناثَرَ عِطْرًا

إذا غِبْتُ عَنهُ زَمانًا تَكَدَّرْ

.

صَباحيَ سِربٌ مِنَ الأمنياتِ

يُهاجِرُ فيكَ إذا ما تَعَثَّرْ

..



وأدار الأمسية بإقتدار وتميز الكاتب والصحفي محمود الداوود رئيس اللجنة الإعلامية في منتدى البيت العربي وعضو الهيئة الإدارية وسط حضور نخبوي من شعراء وأدباء ومثقفين من أعضاء وأصدقاء منتدى البيت العربي الثقافي ومن رواد المشهد الثقافي.



وفي ختام الأمسية قام المهندس صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي الثقافي بتكريم المشاركين.