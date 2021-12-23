الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

ايعاز من مدير الامن العام بشأن امتحانات الثانوية العامة التكميلية

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

توقيف طبيب يعمل في وزارة الصحة لممارسته عمله وهو مصاب بكورونا

43 وفاة و2239 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الكيلاني لـ الوكيل: أكثر من 100 مليون دينار ديون على الحكومة لموردي الأدوية والمستودعات

لبنان: نقيب أصحاب الأفران يعلن عن توقف إنتاج الخبز مطلع العام

الاردن يشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء التنمية العرب

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الخميس، 23-12-2021 03:06 م

أمسية للشاعرة ثراء يوسف في منتدى البيت العربي الثقافي

WhatsApp-Image-2021-12-23-at-2.57.16-PM


الوكيل الإخباري - أقام منتدى البيت العربي الثقافي مساء الثلاثاء الماضي، الأمسية الشعرية العشرون من لقاءات شعراء وشاعرات منتدى البيت العربي للشاعرة ثراء يوسف التي قرأت وحلقت مع قصائدها في عوالم الشعر والإبداع ومما ألقت قصيدة بعنوان :

اضافة اعلان


((( صباحٌ مُختلِفٌ )))
صباحُكَ مِسْكٌ بِشَوقٍ تَعطَّرْ
علا وَجهَ وَردٍ، تَعالى، تَقَطَّرْ
.
أذابَ الجَليدَ بِحُبٍّ تَمادى
دَنا وجَنتَيَّ فَذَوَّبَ أكثَرْ
.
صباحُكَ صَومٌ عَنِ الآخرينَ
على راحَتَيكَ صَباحيَ أفطَرْ
.
وعانَقَ ليلًا قليلَ العَطايا
بِشَربَةِ عِشقٍ وبَوحٍ تَسَحَّرْ
.
فها فَجرُ شِعرٍ لِطَيفٍ يُناجي
أعَدَّ البُحورَ وحَرْفَهُ فَجَّرْ
.
تَصاعَدَ سِحرًا، تَناثَرَ عِطْرًا
إذا غِبْتُ عَنهُ زَمانًا تَكَدَّرْ
.
صَباحيَ سِربٌ مِنَ الأمنياتِ
يُهاجِرُ فيكَ إذا ما تَعَثَّرْ
..


وأدار الأمسية بإقتدار وتميز الكاتب والصحفي محمود الداوود رئيس اللجنة الإعلامية في منتدى البيت العربي وعضو الهيئة الإدارية وسط حضور نخبوي من شعراء وأدباء ومثقفين من أعضاء وأصدقاء منتدى البيت العربي الثقافي ومن رواد المشهد الثقافي.


وفي ختام الأمسية قام المهندس صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي الثقافي بتكريم المشاركين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211617380360298603

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

12202113155145106047942

ايعاز من مدير الامن العام بشأن امتحانات الثانوية العامة التكميلية

11202117211117173205857

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

وزارة التربية والتعليم

العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

image - 2021-12-23T170510.588

الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية تعيّن مديرها العام

256188861_4438363366199896_7574714232426291519_n

وقفة احتجاجية في العقبة ضد عدادات المياه "الديجتال" - تفاصيل

أخبار متعلقة
29c1bd70-7c3c-4fc7-9134-da9de8b56e67

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل