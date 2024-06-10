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الإثنين، 10-06-2024 10:32 ص

أمسية للشاعر موسى حوامدة في الزرقاء

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الوكيل الاخباري- استضاف نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس، الشاعر موسى حوامدة، في أمسية شعرية بعنوان "غزة الكلمة"، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الشعراء والكتاب والمهتمين.

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وقرأ حوامدة، خلال الأمسية التي أدارها رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء الشاعر مأمون حسن، مجموعة من القصائد التي كتبها قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بسنوات عديدة، فيما ألقى مجموعة من قصائده على صوت الكمان.


وتناول الشاعر حوامدة، خلال قصائده المقروءة، مضامين وطنية وشعرية عديدة، فيما تخلل الأمسية حوارات وأسئلة قيمة حول تجربته الشعرية.


يشار إلى أن الشاعر، عضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ونقابة الصحفيين الأردنيين، إذ صدر له العديد من المجموعات الشعرية، والتي منها: شغب، تزدادين سماء وبساتين، شجري أعلى، أسفار موسى العهد الأخير، من جهة البحر، وسلالتي الريح وعنواني المطر.

 




 

 


 

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