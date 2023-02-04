أمطار خمسينية الشتاء تنعش آمال المزارعين في الكرك

الوكيل الاخباري - أنعشت كميات الهطولات المطرية الغزيرة المصاحبة للمنخفض الجوي، خلال بدايات سعد الذابح لخمسينية الشتاء، آمال مزارعي الكرك بموسم زراعي ورعوي جيد.

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وقال المزارعون إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية التي تزامنت مع بداية خمسينية الشتاء، بددت مخاوف القطاع الزراعي بشقيه الحقلي والرعوي من خطر الجفاف، وأعادت التفاؤل بتحسن الموسم الزراعي الذي ما يزال في بداياته.



وأشار المزارع رائد المعايطة إلى أن مربعانية الشتاء التي انتهت قبل أيام لم تشهد تساقطا للأمطار، ليكون الفعل المطري لشهر شباط وبداية خمسينية الشتاء لتبشر بالسعد للمزارعين بموسم زراعي جيد، حيث عمت الأمطار مختلف مناطق محافظة الكرك كما باقي مناطق المملكة.



وبحسب نشرات دائرة الأرصاد الجوية فان معدلات ونسب كميات الأمطار التي هطلت خلال فترة المربعانية والتي امتدت إلى 40 يوما لم تتجاوز نسبة 8 بالمئة من المعدل العام، وهي نسبة منخفضة من المعدل العام لنفس الفترة الزمنية.