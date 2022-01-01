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أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

السبت، 01-01-2022 09:11 ص

أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق الاردن. 

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية من المملكة، و يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.  

وتحذر الإدارة، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية. 

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق في المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. 

وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات من المطر على فترات في الأجزاء الغربية المملكة، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطول تدريجياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر أثناء النهار.  ويوم الثلاثاء تكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.  

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3، وفي مرتفعات الشراة 8 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 5، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 14، وفي البحر الميت 20 - 13، وفي خليج العقبة 20 - 12 درجة مئوية.

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