أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول والانزلاقات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب مناطق الاردن.

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