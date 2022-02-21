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الإثنين، 21-02-2022 10:09 م

أمل الغد تنظم حوارية الانتماء والولاء بإربد

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الوكيل الاخباري - نظمت جمعية أمل الغد الخيرية في محافظة إربد اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان "الانتماء والولاء للوطن"، تحدث حول الانجازات التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية وإخلاص الشعب وتفانيه.

وخلال الندوة التي أدارت فعالياتها الدكتورة جميلة ذيابات تحدث فيها عميد شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، الدكتور محمد ذيابات عن الولاء والانتماء للوطن، مبينا أن الانتماء يبدأ من البيت، فينشأ الأبناء على حب الوطن والقائد، مشيرا الى أن تنمية المواطنة لدى الفرد ترتبط بالعديد من القيم كالانتماء والعطاء وحب الوطن والتضحية من أجله والدفاع عنه . 

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