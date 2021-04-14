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الأربعاء، 14-04-2021 01:07 م

أمن الدولة تباشر التحقيق في قضية الفتنة

امن
محكمة أمن الدولة


الوكيل الإخباري - باشر مدعي عام محكمة أمن الدولة، الأربعاء، التحقيق في قضية "ملف الفتنة".

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وكان مصدر أمني أعلن في 3 أبريل/نيسان 2021 أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.


وشغل عوض الله الذي ولد في عمان عام 1964 منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.
ودرس عوض الله في جامعة جورج تاون في واشنطن، وفي مدرسة لندن الاقتصادية.


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