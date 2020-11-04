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الأربعاء، 04-11-2020 03:42 م

تهمة جناية القيام بعمل إرهابي

أمن الدولة تصادق على تهم مرتكبي جريمة فتى الزرقاء

محكمة
توضيحية


الوكيل الإخباري - صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي ، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري ، يوسف خريسات في قضية ما يعرف (فتى الزرقاء).

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وكان مدعي عام المحكمة، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" أسند في القــرار للمشتكى عليهم والبالغ عددهم 17 شخصا ، تهمة جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام السلاح بالاشتراك ، وذلك استنادا لقانون منع الإرهاب.


وتم تبليغ المشتكى عليهم لائحة الاتهام، ليصار فيما بعد إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة ،صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

 

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