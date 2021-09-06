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الإثنين، 06-09-2021 02:29 م

أمن الدولة تعقد جلسة علنية بقضية أسامة العجارمة

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 الوكيل الاخباري - عقدت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الاثنين الجلسة العلنية الأولى بقضية أسامة العجارمة والمتهمين الآخرين بالقضية ذاتها، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا بأنهم غير مذنبين.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 14 أيلول الجاري لسماع شهود النيابة العامة.

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