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الإثنين، 28-06-2021 02:58 م

أمن الدولة تقضي بسجن شخصين 12 سنة لتهريبهما مادة مخدرة

محكمة


الوكيل الإخباري - دانت محكمة أمن الدولة شخصين بتهمة الشروع التام بنقل مادة مخدرة للمملكة من إحدى دول الجوار بقصد الاتجار، ووضعهما بالأشغال الشّاقة المؤقتة لمدة 12 سنة وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار.

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وبينت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة القاضي العسكري المقدَّم عامر هلسة وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش أنَّ هذا الحكم جاء بعد تعديل التهمة من استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار.


وجرّمت المحكمة المتهم الثاني بجرم التدخل بالشروع التام باستيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بعد تعديلها من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار.
وقررت المحكمة براءة متهمَين آخرين في نفس القضية مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.


وتلخصت وقائع الدعوى بقيام المدانين بالشروع بنقل كمية من المواد المخدرة وهي حبوب الكبتاجون من إحدى دول الجوار إلى الأردن وضبط كمية من هذه الحبوب والتي بلغ عددها 263 الف حبة و 35 قطعة من مادة الحشيش بحجم الكف ويبلغ وزنها 6 كيلو غرامات.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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