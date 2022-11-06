أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

الوكيل الإخباري - رصد - قررت محكمة أمن الدولة إمهال التالي أسماؤهم 10 أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المُختصة لمحاكمة كل منهم عن التهمة المسندة اليه.



وقال العقيد القاضي العسكري رئيس المحكمة الدكتور موفق عيد المساعيد في إعلان التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه إذا لم يقم المتهمين بتسليم أنفسهم خلال المدة المُحددة يعتبرون فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها، ويمنعون من إقامة أية دعوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به باطلاً.



كما وجه المساعيد كل فرد من أفراد الأمن العام إلقاء القبض على كل واحد من المتهمين وتسليمه إلى السلطات، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أياً منهم أن يخبر عنه.

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