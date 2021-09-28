أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

الوكيل الاخباري– تعقد محكمة أمن الدولة غداً الأربعاء، جلسة علنية لإعلان الحكم بما يعرف بقضية التبغ.



وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية التبغ في 12 آذار/مارس 2019.



ووافقت المحكمة في 2021 على تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين بالقضية.



وقالت المحكمة في كانون الثاني/يناير 2021 ، “بدأت محكمة أمن الدولة العد التنازلي، لإعلان الحكم في أكبر قضية مصنع دخان مزور، بعد مرور ما يقارب العام في القضية التي شغلت الرأي العام الأردني منذ اكتشاف القضية وإحالتها إلى أمن الدولة”.



وبلغت قيمة الأضرار التي سببتها قضية التبغ على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتها دائرة الادعاء العام في وقت سابق.

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