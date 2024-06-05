أمن الملاعب خلال مباراة المنتخب: ارفع علمك.. شجع الأردن

الوكيل الإخباري

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- أطلقت وحدة أمن الملاعب، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، مبادرة لدعم المنتخب الوطني في مباراته أمام طاجيكستان، ورفع العلم الأردني تزامناً مع المناسبات الوطنية: اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وعيد الاستقلال.وقالت مديرية الأمن العام في منشور على صفحاتها الرسمية: "نشجع نشامى منتخبنا، نرفع علمنا عالياً، ونفاخر الدنيا بالأردن العزيز والغالي، مستذكرين يوم استقلالنا، واليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وسدد على طريق الخير خطاه".ودعت مديرية الأمن العام مشجعي المنتخب ممن سيتواجدون في المدرجات، وأماكن التشجيع، إلى حمل علم الوطن والتلويح به عالياً.