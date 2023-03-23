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الخميس، 23-03-2023 12:48 م

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية ، إن مشروع مشروع  توسعة واعادة تأهيل فندق كروان بلازا البترا سيعزز جاذبية وتنافسية القطاع السياحي في منطقة المثلث الذهبي. 

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وخلال الزيارة التي رافقه بها عدد من أعضاء مجلس الاستثمار، وهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية ومديرها العام، وعدد من نواب محافظة معان، وممثلي كل من سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، ومجلس اللامركزية في محافظة معان وصندوق الاستثمار، أكد كناكرية على أهمية تكثيف الجهود والإجراءات الجارية لاستكمال عملية اعادة التأهيل والبدء بتشغيل الفندق الذي يضم 145 غرفة فندقية وشاليهات بالإضافة الى قاعة مؤتمرات وبمواصفات عالمية . 


وأكد كناكرية ان اعادة تشغيل الفندق سيسهم في تعزيز تنافسية الفندق ومحفظة الاستثمارات السياحية للصندوق بشكل عام، بالاضافة الى توفير 200 فرصة عمل.


كما شملت الزيارة فندق بيت الضيافة التابع لفندق كراون بلازا البترا، والذي يحقق حاليا نسب إشغال عالية ويقدم خدمات مميزة تحت إدارة مجموعة انتركونتيننتال العالمية، ويوفر حاليا 120 فرصة عمل. 


 




 

 


 

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