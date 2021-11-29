أمير قطر يستقبل ولي العهد في الدوحة - صور

الوكيل الاخباري - استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق في مكتبه بالديوان الأميري.

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وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة وخير البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الشيخ حمد الدولي، نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والسفير الأردني في قطر زيد اللوزي، والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر في الأردن.



ويلتقي سمو ولي العهد، خلال الزيارة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحضر حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021.











