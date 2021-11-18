أمير ويلز يزور محل إقامة السفير البريطاني في الأردن ليلتقي الشباب المتخرجين من برامج برنس ترست إنترناشونال الذين يشرعون مسارهم الوظيفي

الوكيل الإخباري - يتزامن الحدث مع إطلاق بحث برنس ترست الدولية في الأردن حول مستقبل العمل الذي يسلط الضوء على اهتمام الشباب بخلق عالم عمل أكثر استدامة، حيث قال صاحب السمو الملكي أمير ويلز في مقدمة التقرير: "ندعو إلى الشراكة والتعاون لتلبية هذه الطموحات وخلق المزيد من الوظائف اللائقة والمستدامة ".

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•بدعم من الشركاء المحليين، مكّنت مؤسسة"برنس ترست إنترناشونال" أكثر من 11,000 شاباً أردنياً من التدريب على مهارات التوظيف وريادة الأعمال منذ عام 2015.



•من بين الشباب الذين شاركوا في برامج التوظيف الخاصة بمؤسسة برنس ترست إنترناشونال في الأردن العام الماضي،وجد 61٪ منهم عملاً بعد ثلاثة أشهر من إتمامهم للبرامج.



•في العامين الماضيين، كان 82٪ من الشباب المدعومين من خلال برامج برنس ترست إنترناشونال في الأردن هم من الإناث.



زار صاحب السمو الملكي أمير ويلز اليوم محل إقامة السفير البريطاني للاطلاع على أعمال برنس ترست إنترناشونال في الأردن ولقاء الشباب الخريجين. تعمل المؤسسة التي أسسها صاحب السمو الملكي أمير ويلز عام 2015،مستفيدة من عقود من الخبرة في المملكة المتحدة،مع شركاء في 13 دولة لمساعدة الشباب على التعلم والكسب والازدهار.



منذ أن بدأت برنس ترست إنترناشونال العمل في الأردن في عام 2015، تتعاون المؤسسة الخيرية مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب العمل ومجموعات الشباب لتطوير حلول لتحديات التوظيف التي يواجهها الشباب الأردني. وبالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية (KAFD) ومركز تطوير الأعمال (BDC) ولوياك (LOYAC) و"إنجاز"، دعمت برنس ترست إنترناشونال حتى الآن أكثر من 11,000 شاباً في الأردن من خلال برامج تهدف إلى توفير مهارات ريادة الأعمال والعمل.



يعرض حدث اليوم في مقر إقامة السفير البريطاني العمل الذي أنجزته برنس ترست إنترناشونال مع شركاء في الأردن بعد زيارة صاحب السمو الملكي أمير ويلز السابقة لإطلاق المبادرات في عام 2015. يستضيف الحدث مشاركين شباب في برنامجين لبرنس ترست إنترناشونال، هما: تحدي الأعمال“Enterprise Business Challenge” و"طريقي (Tariqi Get Into Insurance)".



شاركت الشابة التي تحدثت في الحدث، سارة (23 عامًا)، في برنامج طريقي، الذي قدمه مركز تطوير الأعمالBDC في الأردن. كافحت سارة للعثور على عمل هادف باستخدام شهادتها في الهندسة الوراثية. قررت البحث عن عمل في قطاعات أخرى والتسجيل في البرنامج وحصلت على وظيفة.



وفي حديثها عن دورها الجديد، قالت سارة إنها "سعيدة للغاية ومتحمسة للحصول على الوظيفة. شعرت بالحماس تجاه هذا القطاع، وكانت هناك فرصة لإحراز تقدم". بعد أقل من عام من بدء العمل كمستشارة لخدمات العملاء، تقود سارة الآن - التي كانت خجولة جداً - فريقاً من عشرة أشخاص.



يقوم برنامج Enterprise Business Challenge، الذي تقدمه "إنجاز" في المدارس في جميع أنحاء الأردن، بتعليم مهارات ريادة الأعمال الأساسية من خلال لعبة محاكاة الأعمال والإرشاد والترويج للأعمال التجارية، ويدعم قضايا مثل المساواة بين الجنسين بين المشاركين.



كان لـ Covid-19 تأثير غير متناسب على الشباب حيث وصلت بطالة الشباب في الأردن إلى 50 ٪ في عام 2020، وفقاً للبنك الدولي. في وقت سابق من هذا العام، كلفت مجموعة Prince’s Trust Group للجمعيات الخيرية بإعداد تقرير حول مستقبل العمل للمساعدة في تشكيل برامجها وإبلاغ أصحاب المصلحة عن مواقف الشباب تجاه العمل بعد الوباء.



وتعليقاً على تأثير الوباء، قال أحد المشاركين في البحث في الأردن إن الشباب "عانوا حقًا، وشعر الكثير منا بالاكتئاب، ولم نكن نعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك. أعتقد أن الأمر استغرق منا الكثير ... طاقتنا ومهاراتنا وقوتنا". بينما يكافح الشباب مع هذا المستقبل الغامض وسوق العمل غير المستقر، فإن الاستماع إليهم أمر بالغ الأهمية لفهم الاستجابة الصحيحة.



عند التداول حول أنواع الصناعة التي يرغبون العمل فيها، أعرب بعض المشاركين في البحث في الأردن عن رغبتهم في الحصول على وظائف في قطاعات أكثر استدامة، حيث قال أحدهم إن الوظائف الخضراء "مهمة جداً، وهي متوفرة في الأردن، لكن لايُعلن عنها أو تُعرف كما ينبغي [أن تكون] ".



في مقدمته للتقرير، قال رئيس ومؤسس The Prince’s Trust، صاحب السمو الملكي أمير ويلز:



نحن ندعو إلى الشراكة والتعاون لتلبية هذه الطموحات وخلق المزيد من الوظائف اللائقة والمستدامة. نريد أن نمنح المزيد من الشباب الفرصة لتطوير المهارات المناسبة لعالم العمل. نريد رعاية المواهب وتقديم الدعم لهذا الجيل الناشئ من رواد الأعمال. من أجل مستقبل عالمنا، من الضروري أن نضع الشباب في قلب هذا التعافي ".



تهدف برامج برنس ترست إنترناشونال والشراكات المحلية إلى دعم الشباب لتطوير المهارات اللازمة لتأمين المستقبل الذي يرغبون فيه. بناءً على شراكاتها الحالية، تعمل برنس ترست إنترناشونال على تقديم وتوسيع برامج مهارات العمل والمشاريع، وزيادة دعمها للشباب في الأردن.



الرئيس التنفيذي لشركة برنس ترست إنترناشونال، قال:



"جنباً إلى جنب مع مؤسسنا ورئيسنا، صاحب السمو الملكي أمير ويلز، يسعدني أن أكون هنا في الأردن للاحتفال بإنجازات الآلاف من الشباب الذين دعمناهم نحن وشركاؤنا المحليون منذ عام 2015.



"أظهر بحثنا الأخير حول مستقبل العمل أن الشباب في الأردن قد تضرروا بشدة من الوباء لكنهم مصممون على المساهمة في التعافي ويتوقون للعمل في قطاعات أكثر استدامة.



"أتطلع إلى توسيع نطاق عملنا في الأردن وتطوير فرص جديدة لإعداد الشباب لأسواق العمل في المستقبل - بما في ذلك من خلال الوظائف والممارسات التجارية المستدامة والصديقة للبيئة".

