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الخميس، 18-11-2021 11:30 ص

أمير ويلز يغادر الأردن بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام

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الوكيل الإخباري- غادر سمو الأمير تشارلز، أمير ويلز، ترافقه دوقة كورنوال، عمان الخميس، بعد أن اختتم زيارة رسمية إلى المملكة استمرت عدة أيام.

وكان في وداع أمير ويلز ودوقة كورنوال، في مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمان ومحافظ العاصمة وسفير الأردن في المملكة المتحدة وسفيرة المملكة المتحدة في الأردن وأركان السفارة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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