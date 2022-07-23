السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 03:06 م

أمينا وزارة التربية يقومان بجولة على قاعات التوجيهي

M63A8879


الوكيل الإخباري - تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم السبت، سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي في يومه العاشر.

اضافة اعلان


وشملت جولة الدكتور العجارمة، قاعات الامتحان في مدارس: أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، وبلال بن رباح للبنين التابعتين لمديرية تربية لواء الرصيفة، بحضور مديرها خالد الحجاج، ومدرسة معاوية بنت أبي سفيان الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية منطقة الزرقاء الأولى.


وشملت جولة الدكتورة قبيلات، عددا من قاعات الامتحان التابعة لمديرية تربية لواء الجيزة بحضور مديرها الدكتور جمال الحناوي.


وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى انضباط والتزام الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.


واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

6202218115939888747865

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

1

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

720223115032143514980

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

6202227122532433730240

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

7202221164149484752661

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

أخبار متعلقة
M63A8882

أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي

1657970739308

التربية: لن نتهاون في تطبيق تعليمات التوجيهي

M63A8882

توضيح من التربية حول سؤال في امتحان التربية الإسلامية

60c254b0873c5

التربية : البدء بتصحيح أوراق امتحان التوجيهي السبت

pic_100717

التربية: نظام محكم لمراقبة الغش بالتوجيهي

5ee28018bd952

التربية توجه رسالة لطلبة التوجيهي