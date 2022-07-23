أمينا وزارة التربية يقومان بجولة على قاعات التوجيهي

الوكيل الإخباري - تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم السبت، سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي في يومه العاشر.

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وشملت جولة الدكتور العجارمة، قاعات الامتحان في مدارس: أسماء بنت يزيد الثانوية للبنات، وبلال بن رباح للبنين التابعتين لمديرية تربية لواء الرصيفة، بحضور مديرها خالد الحجاج، ومدرسة معاوية بنت أبي سفيان الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية منطقة الزرقاء الأولى.



وشملت جولة الدكتورة قبيلات، عددا من قاعات الامتحان التابعة لمديرية تربية لواء الجيزة بحضور مديرها الدكتور جمال الحناوي.



وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى انضباط والتزام الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.



واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.