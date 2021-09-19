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الأحد، 19-09-2021 03:23 م

أمين عام التربية تتفقد مدارس الشونة الجنوبية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأحد، مدارس لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتطبيق البروتوكولات الصحية في المدارس ومدى الالتزام بها.

وزارت قبيلات، يرافقها مدير تربية اللواء الدكتور نزار الدقس، قسم الأبنية في المديرية ومدارس النهضة الثانوية المختلطة، والنهضة الثانوية للبنين، وحمدي الأنيس الأساسية المختلطة.

واطلعت، خلال جولتها، على سير العملية التعليمية وتطبيق البروتوكول الصحي، والتقت الطلبة وأجرت معهم حواراً متبادلا.

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