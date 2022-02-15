أمين عام التربية يتفقد عددا من مدارس لواء ذيبان

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس منطقة جبل بني حميدة، التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء ذيبان، ترافقه مديرة التربية خولة البداينة.



وشملت الجولة مدارس الجبل الثانوية المختلطة للبنات، والجديدة الثانوية للبنين، والجديدة الأساسية المختلطة، والجبل الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.



والتقى العجارمة، خلال الجولة، في مدرسة الجبل الثانوية المختلطة، عددا من وجهاء وأهالي المنطقة، بحضور رئيس مجلس التطوير التربوي، حيث أوعز بإعادة فتح قاعة امتحان الثانوية العامة اعتبارا من الدورة المقبلة؛ تيسيرا على الطلبة من أبناء المنطقة.



كما أوعز بزيارة فريق من إدارة التخطيط في مركز الوزارة لمدرسة الجبل الثانوية المختلطة ودراسة إمكانية فتح شعبة صفية للصف التاسع لتخفيف اكتظاظ الطلبة فيها، وتعيين قيمة حاسوب في المدرسة ومعلمة لغة إنجليزية. وأكد الدكتور العجارمة أن الوزارة ستقوم بتجهيز الإضافات الصفية في مدرسة الجديدة الثانوية للبنين قبل بدء العام الدراسي المقبل 2022 / 2023، وتأمين المدرسة بالأثاث واللوازم المكتبية بشكل عاجل.



وفي مدرسة الجديدة الأساسية المختلطة، أوعز الأمين العام بتأهيل ساحة رياض الأطفال فيها وتزويدها باحتياجاتها كافة من الأثاث واللوازم.



وتضمنت الجولة التفقدية أيضا زيارة لمدرسة الجبل الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، حيث اطمأن خلالها العجارمة على سير العملية التعليمية لطلبة الثانوية العامة فيها.



وفي ختام جولته، أوعز الأمين العام بصرف مساعدات مالية لمدارس المنطقة لغايات شراء القرطاسية والمعقمات، داعيا مديري التربية والتعليم إلى القيام بزيارات دورية للمدارس والاطلاع على احتياجاتها وتزويد الوزارة بتقارير فنية حول الواقع التربوي والإداري فيها.

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