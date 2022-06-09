أمين عام التربية يتفقد مخيم فرسان مبادرة حقق في جرش

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أهمية الدور الكبير الذي تضطلع به مبادرة "حقق" في تعزيز منظومة القيم لدى الطلبة، ولاسيما العمل بروح الفريق، والاعتماد على النفس، وقبول الآخر.



وأضاف الدكتور العجارمة خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الخميس للمشاركين في مخيم فرسان مبادرة "حقق" الفوج ال 16 بمخيم الأميرة بسمة الكشفي الدائم بدبين، بحضور النائب ماجد الرواشدة ومدير التربية والتعليم لمنطقة جرش الدكتور باسم عضيبات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من البرامج والنشاطات المتنوعة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي بهدف ايجاد حالة من التشاركية والانفتاح على المجتمعات المحلية .

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