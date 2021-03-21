أمين عام التنمية الاجتماعية يزور دار الضيافة للمسنين بمناسبة عيد الأم

الوكيل الإخباري- زار أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، اليوم الأحد، دار الضيافة للمسنين، التابعة لجمعية الأسرة البيضاء، في منطقة الجويدة، بمناسبة عيد الأم.

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وقدم الضمور، التهاني والتبريكات باسم وزير التنمية الاجتماعية وكافة موظفي الوزارة، للأمهات والمسنات والعاملات في الدار بهذه المناسبة، كما تفقد أوضاع المسنين في الدار وأحوالهم، والخدمات المقدمة لهم، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية في الدار ضمن البرتوكول الصحي.



كما تفقد الضمور صباح اليوم، مديرية تنمية سحاب، واطلع على سير العمل في المديرية، والخدمات المقدمة للمواطنين والإجراءات المتعلقة بهم.



وشدد الضمور على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية وفق البرتوكول الصحي المعتمد.



