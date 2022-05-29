أمين عام السياحة يتفقد الجمعيات الخيرية المشاركة برحلات أردننا جنة

الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، المشاركين من الجمعيات الخيرية برحلات أردننا جنة، التي نظمتها الوزارة وهيئة تنشيط السياحة إلى المناطق السياحية والأثرية في الجنوب.



وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، أكد حجازين أن تنظيم الوزارة والهيئة لهذه الرحلات يأتي إيماناً بدورهما المجتمعي في تمكين الأشخاص التابعين للجمعيات بمختلف فئاتها، من زيارة المواقع السياحية والأثرية، وتعريفهم بتراثهم الحضاري والمنتج السياحي المتنوع والفريد الذي تتمتع به المملكة، إلى جانب نشر التوعية بأهمية السياحة والمحافظة على الأماكن السياحية والأثرية.

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