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الثلاثاء، 09-07-2024 11:09 م

أمين عام الشباب يتفقد معسكر الذكاء الاصطناعي بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام وزارة الشباب، حسين الجبور، اليوم الثلاثاء، معسكر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل للشابات، من مختلف أنحاء المملكة، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، في مديرية بيت شباب الزرقاء.

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واستمع الجبور لآراء المشاركين وانطباعاتهم والفائدة المتحققة من مشاركتهم في المعسكر، وكيفية تركيب الروبوت وبرمجته وشرح أساسيات البرمجة والمستشعرات بشكل بسيط لبناء روبوت بتقنية الذكاء الاصطناعي.


وقال إن الهدف من المعسكر تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، وتمكين الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لمحاكاة القدرات الذهنية ومواكبة الحياة العصرية والتطور العالمي بوجود الذكاء الاصطناعي.


وأكد الجبور أن وزارة الشباب تسعى لإقامة الأنشطة والمعسكرات في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لتمكين الشباب والنهوض بهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية من خلال أنشطة تفاعلية تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجونها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى إشراك أكبر عدد من الشباب في برامجها وأنشطتها التي تقام بالتعاون مع عدد من المؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهدافها في تعزيز الانتماء لدى الشباب.


كما تفقد الجبور يرافقه مدير مدينة الأمير محمد الدكتور خالد العموش ملعب المدينة واطلع على أعمال التجديد الجارية على أرضية الملعب، وجال يرافقه مدير شباب الزرقاء عمر العزام ومساعد الأمين الدكتور ماجد عسيلة على أروقة مسرح مديرية شباب الزرقاء.

 




 

 


 

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