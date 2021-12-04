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السبت، 04-12-2021 08:51 م

أمين عام الشباب يلتقي وفدا شبابيا تونسيا

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور خلال لقائه وفداً من وزارة الشباب والرياضة التونسية، اليوم السبت، عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأشار الجبور خلال اللقاء، إلى أن هذه الزيارات تسهم في نقل وتبادل التجارب والخبرات في مجالي العمل الشبابي والبرامجي لنقلها للشباب، بهدف الارتقاء والنهوض بواقع الشباب في البلدين الشقيقين.

وتأتي زيارة الوفد الشبابي التونسي في إطار تبادل الخبرات والتجارب الشبابية والرياضية بين وزارتي البلدين الشقيقين.

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