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الخميس، 16-09-2021 03:43 م

أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

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الوكيل الاخباري - القى أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور ضياء الدين عرفة، اليوم الخميس، محاضرة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا كأحد عناصر القوة الوطنية ودورها في الأمن والدفاع والتنمية الوطنية"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وقال الدكتور عرفة إن الوطن يريد من أهل العلم والتكنولوجيا والثقافة والقطاعات المختلفة تنشئة جيل قادر على صنع مستقبله والبناء لمواجهة التحديات، ولديه روح المواطنة في بيئة ملائمة من خلال مشاركة الحكمة والرؤى، وتعزيز التعاون لإنشاء مجتمع جديد عماده الإنسان ليكون للعلوم والتكنولوجيا الرقمية الدور الأساس في القوة الوطنية ولتصبح المحور الرئيس في الأمن الوطني والدفاع والتنمية.

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