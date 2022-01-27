أمين عام سلطة المياه: الصيف المقبل سيكون آمن مائياً

الوكيل الاخباري - قال أمين العام لسلطة المياه والري بشار البطاينة، الخميس، إن الصيف المقبل سيكون آمنا مائيا، في ظل الأمطار التي هطلت على الأردن. اضافة اعلان





وأوضح في مداخلة عبر المملكة، أن الصيف المقبل سيكون معقولا وآمناً، وسلطة المياه ستعمل ما بوسعها على تأمين المواطنين باحتياجاتهم.



ورفع المنخفض الجوي الأخير حجم الأمطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع المحافظات، وحتى صباح الخميس إلى 45% من المعدل السنوي طويل الأمد، البالغ (8.1) مليار م3، وذكر البطاينة أن ذلك المعدل لا يتضمن الثلوج، وهو أفضل من العام الماضي، إذ كانت 33% في اليوم ذاته من العام الماضي.



وأشار البطاينة إلى إيقاف العمل بآبار الرصيفة احترازيا لارتفاع العكورة، وانقطاع للكهرباء في محطات مياه في مناطق عدة لكن عاد معظمها للعمل.



وتعرض خط ناقل في الكرك محاذ لجامعة مؤتة للكسر، وقال إن الأضرار طفيفة والعمل جار على إعادة الإصلاح.



