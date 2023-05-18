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الخميس، 18-05-2023 09:50 ص

أمين عام سلطة المياه ووفد أوروبي يتفقدان مشروع وادي العرب 2

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الوكيل الإخباري - جال أمين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي أبو رواق يرافقه ممثلين عن الاتحاد الأوروبي European Union والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB وبنك الإعمار الألماني KFW على مشروع تعزيز شبكات المياه في محافظة إربد ومشروع جر مياه وادي العرب المرحلة الثانية الذي يهدف الى تعزيز التزويد المائي في محافظات الشمال والبالغ قيمته نحو 129 مليون دولار. 

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وبين الأمين العام أن مشروع وادي العرب يعد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه الذي يهدف الى استخدام المياه السطحية من قناة الملك عبدالله بطرق حديثة لرفع كفاءة التزويد المائي في مناطق الشمال بشكل كبير وملحوظ وبما يضمن تحسين إمدادات المياه لأكثر من 1.9 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، تماشياً مع خطة الاستجابة الوطنية لتعزيز الوضع المائي في محافظات الشمال وسد العجز المائي.


وأوضح أبو رواق أن المشروع يقوم على جر المياه من قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الشمالية من خلال محطة "المأخذ" وتُضخ باتجاه محطة المعالجة المصممة حسب أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مجال معالجة المياه وبقدرة تصل إلى 83 ألف متر مكعب يومياً، ليتم ضخها إلى خزان مياه "زبدا" عبر منظومة متكاملة مكونة من محطات الضخ وخزانات المياه الضخمة وبفرق منسوب يصل إلى 830 مترا.


وأعرب عن امتنانه وتقديره للدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية لقطاع المياه خاصة الدعم المقدم لهذا المشروع.


من جهته بين مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي في الأردن باتريك لامبريختس إنه وبالاشتراك مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تم تمويل نظام مياه وادي العرب 2 والذي يعد استثمارا في البنية التحتية لإمدادات المياه، ويعمل على تحسين توافر مياه الشرب للأعداد المتزايدة من السكان في المحافظات الشمالية من الأردن والتي شهدت زيادة كبيرة بسبب اللاجئين السوريين.

 




 

 


 

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