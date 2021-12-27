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الإثنين، 27-12-2021 06:10 م

أمين عام سلطة المياه يطلع على الواقع المائي في معان

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام سلطة المياه والري، المهندس بشار البطاينة، اليوم الاثنين، أن وزارة المياه تولي محافظة معان ومناطقها كل الاهتمام وستعمل على رفدها بجميع الإمكانات لإنجاز مشاريع المياه وتحسين الواقع المائي في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم في إدارة مياه معان بحضور محافظ معان الدكتور فراس الفاعور، ومدير إدارة مياه معان المهندس محمد العسوفي، وعدد من المعنيين والموظفين للوقوف على الواقع المائي في المحافظة، وبحث الاستعدادات للصيف المقبل ومتابعة جاهزية الإدارة للتعامل مع جميع المشكلات.

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