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الثلاثاء، 04-06-2024 11:42 م

أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد المنشآت المائية في الأغوار

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الوكيل الإخباري - تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الثلاثاء، إجراءات سير عمليات التزويد المائي في الأغوار الشمالية والوسطى واطمأن على الإجراءات التي تقوم بها كوادر سلطة وادي الأردن في ظل الأجواء الحارة.

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وقال الحيصة إن سلطة وادي الأردن تعمل على إسناد وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة من مياه الري والشرب لكافة الأغراض والاستخدامات خدمة للمزارعين، مؤكدا حرص السلطة على إيجاد كافة الحلول للمعيقات التي يعانيها القطاع الزراعي ودعمهم في مختلف مناطق الأغوار.


واطلع الحيصة على سير العمل في كل من مديريات الأغوار الشمالية والوسطى والخدمات المقدمة للمزارعين، مؤكدا أن السلطة تسعى لتطوير أداء أنظمة الري والتزويد المائي في قناة الملك عبد الله.


ووجه الكوادر العاملة في السلطة إلى ضرورة التواصل المستمر مع المزارعين للوقوف على المعيقات التي يعانيها هذا القطاع وخاصة في فترة الصيف.


وأشار الحيصة الى أهمية تعاون كوادر سلطة وادي الأردن مع المزارعين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للقطاع الزراعي في مناطق الأغوار، وتفعيل الشراكة بين السلطة والمزارعين بما ينعكس على تحسين الواقع الزراعي في وادي الأردن، منوها الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير لارتفاع درجات الحرارة.

 




 

 


 

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