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الخميس، 01-12-2022 07:17 م

أمين عام وزارة التربية تتفقد مدارس في لواءي الطيبة والوسطية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الخميس، مدرسة ابسر أبو علي الأساسية المختلطة ومدرسة هام للذكور، يرافقها مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية حمزة نجادات.

وقالت قبيلات إن هذه الزيارة التفقدية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية بنهج العمل الميداني للمسؤولين، والذي تحرص الوزارة للوقوف من خلاله على واقع العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التواصل مع مديريات التربية والتعليم والمجتمع المحلي، والاطلاع على أرض الواقع فيما يخص المدارس ومرافقها وسماع المقترحات حول القضايا والتحديات التي تعترض سير العمل وفرص إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكدت، خلال لقائها أفراد من المجتمع المحلي، ورئيس بلدية الطيبة لؤي بن عمر وأولياء الأمور في المنطقة، الدور الكبير الذي تتطلع إليه الوزارة من مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأعضاء المجتمع المحلي، في تعزيز دور المدرسة ومساندتها في تقديم رسالتها على أكمل وجه.

كما أوعزت قبيلات بإنشاء غرفة رياض أطفال في مدرسة ابسر أبو علي بصفة مستعجلة ودراسة إمكانية التطوير والتحديث على مبنى المدرسة الحالي وتركيب مظلات في ساحات مدرسة هام الثانوية للبنين لحماية الطلبة من أشعة الشمس والشتاء، وعمل إضافات للغرف الصفية للمدرسة، وذلك بعد صدور تقرير الجمعية العلمية الملكية حول إمكانية إضافة طوابق للمدرسة.

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