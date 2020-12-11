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الجمعة، 11-12-2020 08:50 م

أمين عام وزارة التربية تكشف عن خطط جديدة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات أهمية التشاركية والتعاون بين مجالس المحافظات ووزارة التربية والتعليم بإعتبارها أكبر قطاع على مستوى المملكة .
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وقالت القبيلات خلال لقائها مع أعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة الكرك امس الخميس، أن مجلس المحافظة يولي قطاع التربية جل اهتمامه وخاصة أعمال الصيانة لتحسين واقع التعليم، مشيرة إلى أن هناك قرضا المانيا يقدر بقيمة 125 مليون دينار لغايات الصيانة لعدد من المدارس على مستوى المملكة شرط تحقيق المؤشرات المطلوبة .

واستعرضت المشاريع التي نفذت وقيد التنفيذ من موازنة مجلس المحافظة وموازنة وزارة التربية ومنها مدرسة الثنية الأساسية وقريفلا الأساسية والجدعا الثانوية وام هلال الأساسية بالإضافة إلى مدرسة غور الحديثة على حساب شركة البوتاس العربية بالإضافة إلى الانتهاء من إضافة عدد من الغرف الصفية من موازنة محافظة الكرك مدرسة الغوبية ومحي الأساسية وبتير الثانوية وتنفيذ عدد من إضافة الغرف الصفية في المحافظة مازال العمل جاريا بها.

وأكدت أن موازنة مجلس محافظة الكرك لعام 2020 لا ترتقي إلى المستوى المطلوب حيث تم استكمال بعض المشاريع من موازنة وزارة التربية والتعليم.

وأضافت القبيلات أنه تم شمول مدرسة المرج الأساسية والصالحية الأساسية على المنحة السعودية بكلفة 5 ملايين دينار من المتوقع تنفيذها في بداية 2021 ومدرسة راكين الأساسية على المنحة الكويتية.

وشددت على ضرورة وضع خطط وتخصيص قطع اراض باسم وزارة التربية لإنشاء مدارس في التجمعات السكانية التي يتم استحداثها من قبل امانة عمان والبلديات .

واستعرض أعضاء لجنة التربية المشاكل والمعيقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وبالأخص قطاع التربية والتعليم وتأخير تنفيذ المشاريع من قبل وزارة الأشغال وضرورة اشراك مجالس المحافظات في لجان العطاءات لمتابعة تنفيذ المشاريع.

 




 

 


 

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