أمين عام وزارة الثقافة يزور موقع احتفالات قطر بيومها الوطني

الوكيل الإخباري - زار أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، هزاع البراري، أمس الثلاثاء، موقع درب الساعي في منطقة أم صلال بالعاصمة القطرية الدوحة، والمخصص لاحتفالات قطر باليوم الوطني للبلاد الذي يصادف في 18 كانون الأول من كل عام.

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واطلع البراري خلال زيارته يرافقه وزير الثقافة القطري، الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل ثاني، على الفعاليات التراثية والثقافية في درب الساعي، من بينها فعاليات "البدع" التي تعبر عن التراث البحري القطر، وفعاليات "العزبة" و"المقطر" و"بيت الشعر" التي تتحدث عن التراث البري في قطر، كما زار عددا من المعارض والورشات الفنية التي يقدمها "ليوان الفن".



وبحسب بيان لوزارة الثقافة القطرية اليوم الأربعاء، أبدى البراري إعجابه بما شاهده خلال زيارته لدرب الساعي، بكل ما يتمتع به من علاقة قوية بالتراث القطري، والموروث العربي الأصيل، وما يوفره للعائلات بمختلف أعمارها وفئاتها من أجواء تراثية، فضلا عما يقدمه من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية.



ووصف البراري درب الساعي بالمكان الذي يستطيع أن يتجول فيه الجميع بكل سهولة ويسر، كما يمكن للزائر أن يطلع من خلاله على مختلف أركان التراث القطري، فضلا عن الحرف التقليدية، والألعاب الشعبية، الأمر الذي يجعل درب الساعي منجزا ثقافيا يضاف إلى المنجزات الثقافية والحضارية في دولة قطر.