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الخميس، 24-11-2022 08:38 م

أمين عام وزارة الصحة تتفقد واقع الخدمات الصحية بمستشفى جرش الحكومي

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الوكيل الاخباري - تفقدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات، اليوم الخميس واقع الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى جرش الحكومي.

وقامت خريسات بجولة في أقسام المستشفى للاطلاع على الخدمات المقدمة للمراجعين يرافقها النواب ماجد رواشدة ونواش قوقزة ومدير الشؤون الصحية في جرش الدكتور محمد الطحان، واستمعت إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم عن واقع الخدمات الصحية في المستشفى، مشيرا إلى الحاجة لبعض التخصصات الطبية والصيدلة وعدد من الأجهزة الطبية.

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