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الإثنين، 15-05-2023 07:12 ص

أمين عمان يزور مديرية الخدمات الطبية

ممم


الوكيل الإخباري - استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات في مكتبه، أمس الأحد، أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.

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ورحب العميد زريقات بالدكتور الشواربة وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الخدمات الطبية الملكية وأمانة عمان الكبرى.


وجاء هذا اللقاء بناء على توجيهات ملكية سامية لتعاون جميع مؤسسات الدولة، للإشراف على مخرجات اجتماع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم مع وزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، المتمثلة بمشاريع إنشائية من شأنها رفع مستوى الرعاية الصحية.


وقدم الشواربة الشكر للقوات المسلحة الأردنية ممثلة بالخدمات الطبية الملكية على اللقاء والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مؤكداً على العلاقة القائمة ضمن الفريق الواحد بين الخدمات الطبية الملكية وأمانة عمان الكبرى.


حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في مكتب جلالة الملك طارق ابو غزالة ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس عمار الصرايرة وعدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية.


 




 

 


 

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