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الثلاثاء، 02-07-2024 02:45 م

أمين عمان يصدر تعميماً صارماً ويتعهد بتطبيق أشد العقوبات

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الوكيل الاخباري - أصدر أمين عمان د. يوسف الشواربة تعميماً يمنع موظفي الأمانة على كافة مستوياتهم الوظيفية من التدخل في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، أو استغلال الوظيفة أو موارد الأمانة أو مرافقها لخدمة أو التأثير على أي مرشح، جاء ذلك ضمن إطار تحقيق مبدأ الحيادية والنزاهة.

وتعهدت الأمانة بتطبيق أشد العقوبات على من يثبت تورطه في مخالفة ما جاء في التعميم، حيث يأتي هذا القرار في إطار التحضيرات التي تجريها المملكة للانتخابات النيابية، تحقيقاً لرؤية جلالة الملك في تعزيز مبدأ الديمقراطية وتأكيداً على دور الأمانة في المساهمة في الجهود الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية التي تتولاها الجهات المختصة، والمتمثلة في الهيئة المستقلة للانتخابات.

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