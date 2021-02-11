أمين عمان يصدر قرارات لمواجهة كورونا في الأمانة

الوكيل الإخباري - أصدر أمين عمان يوسف الشواربة، الخميس، قرارات لتنظيم العمل في أمانة عمان وذلك بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بين موظفي الأمانة .

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ويأتي ذلك ، تنفيذاً لأوامر الدفاع وقرارات مجلس الوزراء التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في المؤسسات المختلفة .



وقرر الشواربة ، وفق كتاب اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن يبدأ العمل في أمانة عمان من الساعة 9 صباحا وحتى 2 من بعد الظهر يومياً، ويستمر العمل في تقديم خدمات الأمانة الكترونيا أمام متلقي الخدمة، على أن يتم إغلاق كافة مباني الأمانة بعد الساعةالـ 2 ظهراً.



كما قرر إغلاق كافة مباني أمانة عمان أيام الجمعة والسبت، لغايات القيام بأعمال التعقيم والتطهير والرش حسب البروتوكول الصحي المعتمد لذلك.



وأكد الشواربة ، استمرار العمل في اغلاق الحضانات الموجودة في مبنى الأمانة الرئيسي ومجمع العبدلي، ويقوم المدراء بتسهيل مهمة الأمهات وتكليفهن بالعمل عن بعد.



ولفت إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامات من قبل الموظفين ومتلقي الخدمة والالتزام بشروط التباعد الجسدي واستخدام المعقمات.



وكلف الشواربة المدير التنفيذي للخدمات الادارية بمتابعة بنود هذا القرار ورفع أية ملاحظات أو تجاوزات بالخصوص، ويعمل به لمدة شهر.

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