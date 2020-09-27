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الأحد، 27-09-2020 05:53 م

أمين عمان يقرر إغلاق كافة مباني ومرافق الأمانة

مبنى أمانة عمان الكبرى بمنطقة راس العين في عمان-%28أرشيفية%29


الوكيل الاخباري -قرر أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إغلاق كافة مباني ومرافق الأمانة لمدة 48 ساعة لغايات التعقيم اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وجاء القرار بناء على المستجدات التي طرأت بين كوادر الأمانة البشرية من خلال وصول رسائل من تطبيق أمان مؤشر (شديد الخطورة و/أو متوسط) وتطبيقا للبروتكول المعتمد لغايات متطلبات السلامة العامة والمحافظة على الامن المجتمعي والأسري لموظفي أمانة عمان ومتلقي الخدمة.
كما قرر الشواربة تعطيل كافة الوحدات الإدارية في الامانة باستثناء الدوائر والوحدات الإدارية التابعة لمكتب امين عمان التي تشمل مديرية الاتصال وأمانة سر مجلس الامانة ويقتصر العمل بها بالحد الأدنى من الكوادر البشرية والعمل عن بعد.
كما شمل الاستثناء الدوائر والوحدات الإدارية التابعة لمكتب مدير المدينة وتتضمن مديرية الموارد البشرية ودائرة تكنولوجيا المعلومات ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ومديرية الشؤون القانونية على ان يقتصر العمل على الحد الأدنى من الكوادر البشرية والعمل عن بُعد.
كما تضمن القرار بما يخص عمل قطاع المناطق والبيئة/مديرية البيئة (دائرة عمليات البيئة) العمل لمن تقتضي طبيعة عمله الاستمرار بالعمل، ولمديرية المناطق اقتصار العمل بالحد الأدنى من الكوادر البشرية في المناطق الـ 22 وعن بُعد.
وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الصحية والزراعة والتي تتضمن مديرية الشؤون الصحية ودوائرها/مديرية الاسواق (السوق المركزي) ومديرية الزراعة/حدائق الحسين وحدائق الملك عبدالله الثاني، العمل لمن تقتضي طبيعة عمله الاستمرار بالعمل.
اما قطاع التخطيط فقد تقرر العمل بالحد الأدنى من الكوادر ممن تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار بالعمل إضافة إلى العمل عن بُعد. وبالنسبة لقطاع التنمية المجتمعية والتي تشمل حدائق الملكة رانيا العبدالله وقطاع الإشغال ، تقرر اقتصار العمل بالحد الأدنى من الكوادر البشرية في المبنى الرئيسي واستمرار عمل الكوادر الميدانية كما هو دون تغيير ودون مراجعة المبنى الرئيسي وفي حال الضرورة يتم التواصل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية. وتقرر فيما يخص قطاع الشؤون المالية والإدارية اقتصار العمل بالحد الأدنى من الكوادر في المبنى الرئيسي وباقي الكوادر العمل عن بُعد.


 




 

 


 

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