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الخميس، 30-05-2024 03:17 م

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

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الوكيل الاخباري- بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمّان حمد المطروشي، تعزيز التعاون والعمل المشترك.

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وأكد الشواربة عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية تعزيزها وتطويرها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.


واستعرض خلال اللقاء مشاريع الأمانة الحالية وخططها المستقبلية لتطوير البنى التحتية ومنظومة النقل العام وخدمة المدينة ومواطنيها بكفاءة وفعالية وبما يحقق رضاهم، إضافة إلى الجهود التي تبذلها لمعالجة التحديات.


بدوره، أشاد المطروشي بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العاصمة عمان، وبجهود الأمانة في مختلف مجالات العمل البلدي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبديا استعداد حكومته لتعزيز آفاق التعاون والشراكة بين الأردن والإمارات في جميع المجالات.

 




 

 


 

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