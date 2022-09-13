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الثلاثاء، 13-09-2022 12:32 م

أم تتبرع لإبنها بكليتها لإجراء عملية في مستشفى الجامعة

الوحدات


الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية يوم الأحد الماضي، عملية زراعة كلية لمريض يبلغ من العمر 21 عاماً، يعاني من التهاب كبيبات كلوية أدى إلى فشل كلوي مزمن في المرحلة الخامسة، متبرع بها من والدته.اضافة اعلان


وتأتي هذه العملية ضمن برنامج زراعة الكلى في المستشفى، حيثُ قام الفريق الطبي والمكون من استشاري جراحة الكلى الأستاذ الدكتور غازي العدوان واستشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور حسين الحوري واستشاري الأوعية الدموية الدكتور طارق المسيمي من مستشفى الجامعة، واستشاري جراحة الكلى الدكتور زياد عواد واستشاري الأوعية الدموية وليد مسعود من القطاع الخاص، بمشاركة استشاري التخدير والعناية الحثيثة الدكتور مصطفى الربابعة وكادر تمريضي متميّز في المستشفى، بإجراء هذه العملية والتي تمّت حسب أفضل المعايير العالميّة.

وبيّن الفريق الطبي بأن المريض المستقبل للكلية بحالة ممتازة، ووظائف الكلى عادت لقيمها الطبيعيّة، وأنه لا يزال ووالدته -الذين ارتأى الفريق الطبي إبقائهما في غرف متجاورة رفعاً لمعنوياتهما وتحسينها، في المستشفى تحت المراقبة.

وتوجه الفريق الطبي بالشكر والتقدير لرئاسة الجامعة الأردنية والمستشفى ممثّلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور جمال ملحم، على ما يولوه من عناية واهتمام كبيرين، وما يبذلونه من جهود وتسهيلات ساهمت بشكل كبير في تذليل كافة الصعوبات والمعيقات.

تجدر الإشارة إلى أنه وبعد انقطاعه لأكثر من عشر سنوات، فإن برنامج زراعة الكلى مُفعّل في مستشفى الجامعة الأردنية منذ عام 2018، وقد تم إجراء ما يزيد عن (8) عمليات منذ ذلك الوقت.

 




 

 


 

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